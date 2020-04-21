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Salgının merkez üssünde Peygamberimizin hadis-i şerifleri dev panolarda yayınlandı

ABD'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

İHA21 Nisan 2020 Salı 00:29 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:38
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD’de Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı. ABD’nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini koronavirüs salgınına karşı kullanıldı. Reklam panosunda “Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın” ifadelerine yer verildi.

ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 784 bin 201’e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

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