  • Salihli'de feci kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Salihli'de feci kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa Salihli'de meydana gelen kazada, 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen'in kullandığı motosiklet kamyonetin altında kaldı. Genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 19:52 - Güncelleme:
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Gelen (17) yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin motosikletini kaydırarak karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

