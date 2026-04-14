Salihli'de feci kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Gelen (17) yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin motosikletini kaydırarak karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.