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Salihli'de jandarma uyuşturucu operasyonu: 2 satıcısı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Salihli'de jandarma uyuşturucu operasyonu: 2 satıcısı tutuklandı
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Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Kapancı mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.A. (19) ve Ö.Ç. (36) yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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