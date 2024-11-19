İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6058
  • EURO
    36,6817
  • ALTIN
    2917.87
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Salim Güran'ın yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ekipleri böyle yönlendirmeye çalışmış
Güncel

Salim Güran'ın yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ekipleri böyle yönlendirmeye çalışmış

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin baş şüphelilerinden amca Salim Güran'ın olay gününe ait telefon görüşmeleri deşifre oldu. Salim Güran'ın, küçük Narin'in su kanalında boğulmuş olabileceğini öne sürüp ekipleri buraya yönlendirdiği tespit edildi.

Akşam Gazetesi19 Kasım 2024 Salı 07:54 - Güncelleme:
Salim Güran'ın yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ekipleri böyle yönlendirmeye çalışmış
ABONE OL

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran (8) cinayetinin baş şüphelilerinden amca Salim Güran'ın yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Narin kaybolduktan sonra 70 farklı kişiyle görüşen amcayı ilk kızının arayıp olayı haber verdiği; Salim Güran'ın "Nasıl kaybolmuş?" diye sorduğu öğrenildi. Ardından karakol komutanını arayan Salim Güran'ın kendisinin tarlada olduğunu söyleyip "Benim kardeşimin kızı kayıptır" diyerek yardım istediği belirlendi.

Amca Güran'ın sürekli Narin'in suya girip boğulmuş olabileceğini ya da köye gelen iki çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemesi dikkat çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Salim Güran, küçük kızın köyün yakınlarındaki DSİ sulama kanalına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine kendisini arayan DSİ görevlisiyle de konuştu.

Görevli: Neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz?

Salim Güran: Evimiz kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma.

Görevli: Kanala düşseydi çıkardı abi ya.

Salim Güran: Sulama kanalında ızgaranın altına takılmış olamaz mı?

Amca Salim Güran, aracında Narin'e ait DNA'lar bulununca ilk tutuklanan şüpheli olmuştu.

"İPUCU OLURSA BANA HABER VERİN"

Salim Güran başka köyden gelerek aramalara katılan korucuları da bir şey bulurlarsa kendisine haber vermeleri için böyle tembihlemiş: Bir şüphe varsa, ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim de bilgimiz olsun yani. Bir ipucu buldularsa eğer bizim de haberim olsun bundan.

Ağabeyi tutuklatan deliller

Narin soruşturmasında yeni detay: Arif Güran'ın işaret ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Salim'in oğlundan Nevzat'a tehdit
  • Narin Güran
  • Salim Güran
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.