Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran (8) cinayetinin baş şüphelilerinden amca Salim Güran'ın yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Narin kaybolduktan sonra 70 farklı kişiyle görüşen amcayı ilk kızının arayıp olayı haber verdiği; Salim Güran'ın "Nasıl kaybolmuş?" diye sorduğu öğrenildi. Ardından karakol komutanını arayan Salim Güran'ın kendisinin tarlada olduğunu söyleyip "Benim kardeşimin kızı kayıptır" diyerek yardım istediği belirlendi.

Amca Güran'ın sürekli Narin'in suya girip boğulmuş olabileceğini ya da köye gelen iki çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemesi dikkat çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Salim Güran, küçük kızın köyün yakınlarındaki DSİ sulama kanalına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine kendisini arayan DSİ görevlisiyle de konuştu.

Görevli: Neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz?

Salim Güran: Evimiz kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma.

Görevli: Kanala düşseydi çıkardı abi ya.

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Amca Salim Güran, aracında Narin'e ait DNA'lar bulununca ilk tutuklanan şüpheli olmuştu.

"İPUCU OLURSA BANA HABER VERİN"

Salim Güran başka köyden gelerek aramalara katılan korucuları da bir şey bulurlarsa kendisine haber vermeleri için böyle tembihlemiş: Bir şüphe varsa, ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim de bilgimiz olsun yani. Bir ipucu buldularsa eğer bizim de haberim olsun bundan.

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