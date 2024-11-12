Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde gömülü cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili davada ara karar açıklandıktan sonra yeni bir gelişme yaşandı.
Cinayetin baş şüphelilerinden tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, cesedi sakladığını itiraf eden tutuklu Neczat Bahtiyar'ı sosyal medyadan tehdit etti.
Bahtiyar'ı hedef alan Devran Güran paylaşımında "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo K..." ifadeleri yer aldı.
HESABINI KAPATTI
Güran, paylaşımı tepki çekince hesabını kapattı. 7 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmiş; duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.