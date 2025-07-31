İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5956
  • EURO
    46,4693
  • ALTIN
    4319.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sallandığı ihbarıyla tahliye edilmişti: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Güncel

Sallandığı ihbarıyla tahliye edilmişti: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından dün sallandığı ihbarıyla tahliye edilen 7 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Sallandığı ihbarıyla tahliye edilmişti: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
ABONE OL

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'taki 7 katlı binada oturan bazı kişilerin, dün binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi.

Bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.