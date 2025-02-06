İSTANBUL 3°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8896
  • EURO
    37,3567
  • ALTIN
    3289.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şam sakinleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı: Hatıralardan asla silinmeyecek
Güncel

Şam sakinleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı: Hatıralardan asla silinmeyecek

Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Şam sakinleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı: Hatıralardan asla silinmeyecek
ABONE OL

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Törene katılanlar ellerinde "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 gününün sabahı hatıralardan asla silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" ifadelerinin Türkçe ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Sivil Savunma Sözcüsü İsmail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Abdullah, depremde Suriye'de evi yıkılan binlerce ailenin çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını belirterek, mağdurların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 8 Mart 2023'te yapılan açıklamaya göre, Suriye'de 8,8 milyon kişinin etkilendiği depremlerde binlerce kişi evsiz kaldı, 10 bin 600 bina yıkıldı.

Depremlerde Suriye'de en az 3 bin 680 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.