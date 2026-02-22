İSTANBUL 8°C / 3°C
Güncel

Şam yönetimi Kamışlı Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetiminin bakanlığa bağlı birimlerce devralındığını bildirdi.

AA22 Şubat 2026 Pazar 01:27 - Güncelleme:
Bakanlık Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, İçişleri Bakanlığına bağlı Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi görevini devraldığını bildirdi.

Açıklamada, devir işleminin söz konusu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

