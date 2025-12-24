Şam'a 3'lü çıkarmadan iki net mesaj: Ne yaptığını biliyoruz!

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sürpriz Suriye çıkarmasının perde arkasını yazdı.

Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretinde iki net mesaj verildi. Mesajın biri doğrudan SDG'ye, diğeri de aynı gün İsrail'de bir araya gelen İsrail-Yunanistan-Kıbrıs Rum kesimine verildi. SDG'ye 10 Mart anlaşmasının gereklerini yerine getirmek için elini çabuk tut denilmiş oldu. İsrail'e ise sınırlarına en yakın yerden adeta "ne yaptığını görüyoruz" denildi.

ELİNİ ÇABUK TUT

Ziyaretin yankıları sürerken, diplomasi ve güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre ziyaretin temelde iki net mesajı vardı.

İlk mesajı doğrudan SDG'ye verildi. 10 Mart Mutabakatı'nın şartlarını yerine getirmesi için SDG'ye deyim yerindeyse "Elinizi çabuk tutun" denildi. Bakan Fidan, basın toplantısında bu konudaki kararlılığı Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğuna dikkat çekerek ifade etmişti: "SDG'nin çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Burada tabii bunun sebepleri üzerinde de konuştuk. Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte."

SURİYE,TÜRKİYE'NİN TUTUMUNDAN MEMNUN

Yapılan görüşmelerde, Suriye hükümetinin Türkiye'nin "terörsüz bölge" yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Suriye tarafı, bölgenin terörden arındırılması konusunun "Terörsüz Türkiye" kapsamında başlatılan sürecin gölgesinde kalmamasını da istedi. Bu kapsamda SDG'ye karşı verilen mesajlar, Suriye hükümeti nezdinde memnuniyetle karşılandı.

DİĞER MESAJ İSRAİL'E

Kaynaklar, diğer mesajın İsrail'e yönelik olduğunu söyledi ve aynı gün İsrail'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail Başbakanı Netanyahu buluşmasına işaret etti. Kaynaklar, aynı saatlerde Şam'da bulunan Türk heyetinin İsrail'e "Coğrafyayı karıştırma çabalarını görüyoruz. Suriye gibi Akdeniz'de yapmak istediğini de biliyoruz. Sınırlarına en yakın yerdeyiz" mesajının verildiği görüşündeler.