Türkiye, Şam yönetimi ile varılan mutabakat çerçevesinde Suriyeli askerlere askeri eğitim vermeye başladı. Komando ve piyade eğitimleri de bu eğitimlere dahil. Eğitimden geçirilecek olan Suriyeli askerler daha sonra TSK tarafından kendi ülkelerinde de eğitime tabi tutulacak. Türkiye, Somali ve Libya'da yürütülen modele benzer şekilde Suriye'de de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor. Bu konuda konuşan kaynaklar, "Türkiye olarak biz Suriye ordusunun savunma kapasitesini güçlendirmek için eğitim danışmanlık yapacağız. Eğitim vereceğiz ki başladık eğitimlere. Askerlerin eğitimleri başladı' bilgisini verdi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye, eğitim desteği sağlamaya başlarken Şara hükümetinin 10 Mart mutabakatına uymaması durumunda YPG'ye karşı olası müdahalesinde ise destek olmaya hazır. Bu konuya ilişkin kaynaklar Türkiye'nin konumunu şöyle özetledi: "Biz destek oluruz. Şimdi orada bir hükümet var. Hükümet kendi birliğini bütünlüğünü sağlamakla yükümlü. Eskisi gibi değil. Hani eskiden bizim operasyon yaptığımız dönemlerde bir Esed hükümeti vardı. Onların ülkeyi bir arada tutma gibi niyetleri yoktu. Şimdi birlik bütünlük sağlamaya çalışan bir hükümet var. Onlar öncelikle tedbir alacaklar, biz onlara destek olacağız. Nasıl destek olacağız? Herhangi bir karar alırlarsa müdahale konusunda bizden 'Şu konuda eksiklerimiz var, istihbarat istiyorum. İHA, SİHA desteği istiyorum, topçu desteği istiyorum' derlerse, biz de onlara destek veririz."

TÜNELLER YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Suriye'de kontrolü altındaki bölgede 580 kilometre uzunluğundaki tüneli imha eden Türkiye, YPG'nin son günlerde kamuoyuna yansıyan yeni tünel kazma girişimlerini de yakından izliyor. Bölücü örgütün Suriye uzantısı PYD'nin Irak'ın kuzeyinde mağara kazdığı gibi Suriye'de de saha düz olduğu için tünel kazdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede "Yeni kazdıkları tüneller var bazı yerlerde ama öyle eskisi kadar yoğun değil" tespitleri yapılırken sahada Şam yönetimi ile SDG arasında çatışmada yaşanmadığı bildiriliyor. Taraflar arasında 10 Mart mutabakatı varlığını korurken SDG'nin hazırlıkları konusunda "Tahkimat yapıyorlar bazı yerlerde. Ama eskisi gibi olur mu biraz zor" değerlendirmesi yapılırken, "Neden zor" olduğu konusunda mevcut Şam yönetiminin tavrına vurgu öne çıkıyor.