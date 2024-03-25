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Samandağ'da depremin ardından açılan çarşıda esnaflar hizmet vermeye devam ediyor

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından devlet desteğiyle kurulan prefabrik Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Samandağ'da depremin ardından açılan çarşıda esnaflar hizmet vermeye devam ediyor
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Valilik ve Kaymakamlık tarafından Samandağ'ın Sutaşı Mahallesi'nde 3 bin metrekare alana kurulan prefabrik çarşıda, tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar 39 işletme bulunuyor.

Geçici olarak yaklaşık 5 ay önce kurulan çarşıda hizmet veren iş yerlerine gelen çevredeki vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.

Çarşıda tamirhane işleten Cihan Kuzu, AA muhabirine, depremde iş yerini kaybettiğini söyledi.

Devlet desteğiyle tekrar geçici iş yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kuzu, "İlçemizde yaşadığımız depremler sonrası küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşısı açıldı. Çarşıda bulunan işletmelerin çoğunun iş yeri depremde ağır hasarlı ya da yıkılmış. İş hayatımızı devam ettirmek için bize burayı tahsis edenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Ayakkabıcılık yapan esnaf Semir Ateş de çarşının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, esnafa destek için tüm vatandaşları çarşıdan alışveriş yapmaya davet etti.

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