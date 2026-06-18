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Samanlık cinayeti davasında karar: 12 yıl hapse mahkum edildi

Kastamonu'da samanlıkta bir kişinin baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Samanlık cinayeti davasında karar: 12 yıl hapse mahkum edildi
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Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Behice Ç, tutuksuz sanıklar eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'nin yanı sıra taraf avukatları ile maktul Satı Doğruoğlu'nun ailesi katıldı.

Behice Ç, duruşmadaki son savunmasında, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Olay günü samanlıkta balyanın ipini kesmek için elimde balta vardı. Karşımda Satı'yı gördüm. Üzerime geldi küfür ederek, tecavüz etmek için. Ben de baltayı bir iki kere salladım. Vurduktan sonrasını hatırlamıyorum, çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Bayram Ç. ise haklarındaki iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, olayla ilgisi bulunmaması nedeniyle beraatini istediğini kaydetti.

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Ümit Ç. de olay nedeniyle mağdur olduğunu ve suçsuz yere hapis yattığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Maktulün kızı N.K. ise babası ve Behice Ç'nin ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Bir insanı canice öldürdüler. Bir gecede saklayıp ölümünden sonra akıl almayacak şeyler yaptılar." ifadesini kullandı.

Maktulün oğlu O. Doğruoğlu da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bunların hepsini tasarlamışlar. İlk günden beri diyorum, aralarında ilişki vardı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suçu iştirak halinde işlediklerini aktararak, suça konu eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği değerlendirilerek sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müebbet hapis cezası verdiği Behice Ç'nin haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını hükmeden mahkeme heyeti, Bayram Ç. ile Ümit Ç'nin ise beraatine karar verdi.

Kastamonu merkeze bağlı Ahlat köyünde 17 Temmuz 2023'te dereye atılmış çuvalın içinde Satı Doğruoğlu'na (57) ait ceset bulunmuş, kan izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan şüphelilerden Ümit Ç. ve Bayram Ç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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