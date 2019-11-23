Şampiyon ağlattı
Spor tarihinin en görkemli isimlerinden olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin galası duygusal anlar yaşattı.
ÜRK spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin galası UNIQ Hall’de gerçekleştirildi. Galada, Süleymanoğlu anısına boş bırakılan ve çiçeklerle donatılan koltuk duygusal anlar yaşattı. Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck’in canlandırdığı, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış’ın rol aldığı filmin galasına Süleyanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Eypio, Halil Mutlu, Volkan Demirel, Keremcem gibi spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Süleymanoğlu’nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getireren Hayat Van Eck “Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Elimizden geleni yaptık. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir” dedi.
FEDAKARLIĞIN HİKAYESİ
Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu’nu canlandıran Selen Öztürk de filmi izleyenlerin duygusal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti: “Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesi. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu’nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize.” Oğlunun yaşamını beyaz perdeye taşıyan filmi gözyaşları içinde izleyen Hatice Süleymanoğlu, oğlunun Türkiye’ye gelmesinin ardından görüşemedikleri üç yılın sonunda kavuşmalarını anlatan sahneden oldukça etkilendiğini ifade etti. Eski milli halterci Halil Mutlu, kariyerinin halterde büyük başarılara imza atan Naim Süleymanoğlu ile başladığını söyledi ve ekledi: “Beni halterde etkileyen en önemli ve ilk isimdir.” Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anılarını anlattığı ‘Kardeşim Naim’ kitabından yola çıkılarak hazırlanan ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği filmi, 6 yaş ve üzeri çocuklar da aileleriyle izleyebilecek.
HALTERiN KADERi NAiM’LE DEĞiŞTi
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