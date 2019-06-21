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Şampiyon Anadolu Efes

Türkiye Basketbol Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup etti ve ligde şampiyonluğa ulaştı

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Türkiye Basketbol Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup etti ve ligde şampiyonluğa ulaştı

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