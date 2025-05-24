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Şampiyonluk kutlamalarına trafik önlemi: İşte kapalı ve alternatif yollar

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25 Mayıs Cumartesi günü birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Şampiyonluk kutlamalarına trafik önlemi: İşte kapalı ve alternatif yollar
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Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.

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