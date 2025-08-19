İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8972
  • EURO
    47,8026
  • ALTIN
    4394
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şampuan kutularında uyuşturucu: 3 şüpheli gözaltında...
Güncel

Şampuan kutularında uyuşturucu: 3 şüpheli gözaltında...

İzmir Otobüs Terminali'nde emanet bölümüne bırakılan şampuan kutularında gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
Şampuan kutularında uyuşturucu: 3 şüpheli gözaltında...
ABONE OL

İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalindeki emanet eşyalar bölümündeki şampuan kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde kontrollerde bulundu.

Emanet bölümündeki eşyaları inceleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin bir koliye tepki verdiğini fark etti.

Kolideki aramalarda, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi teslim aldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • uyuşturucu ele geçirme
  • İzmir Otobüs Terminali
  • şampuan kutusu

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.