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Samsun açıklarında gemi battı

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, gemideki mürettebattan 3 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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