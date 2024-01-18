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Samsun-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde benzin yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 19:20 - Güncelleme:
Samsun-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
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Samsun-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında Göksel Acar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen benzin yüklü tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tankerdeki yakıt yola döküldü.

Benzinin alev alma tehlikesi nedeniyle yolun kaza olan bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca tanker çevresindeki yaklaşık 100 metrelik alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.

Araçtaki benzinin aktarılması için Kırıkkale'den bir başka tankerin gelmesinin beklendiği, yolun yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

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