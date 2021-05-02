Samsun Büyükşehir Belediyesi kent trafiğine ASELSAN iş birliğiyle çözüm bulacak

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 14:22 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 14:25

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılında hizmete girmesi planlanan proje kentin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak.

Kapsam ve içerik yönünden Türkiye'de ilk olacak Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bir yılda tamamlanan çalışmalar kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrilerinin modernize edilip dinamik hale getirilmesi ve dijital sistemle yönetilmesini amaçlayan projenin ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin hayata geçmesiyle öneminin daha net anlaşılacağını, anlık radarların kalkacağını, kentte trafik hızının artacağını belirtti.

Demir, kapsam ve içerik yönünden Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını vurgulayarak, "Küçük dokunuşlarla trafik ve ulaşım sorunlarının önemli kısmını çözmüş olacağız. Seyir halindeki araçların hızını artırırken, trafik güvenliğini yükseltip kazaları azaltacak. Şehrin güneyindeki giriş ve çıkışları daha hızlı hale getirecek. Emisyon salınımı düşecek. Kara yolu alt yapısını daha verimli kullanmaya bizi teşvik edecek. Çevre ve hava kirliliğinin azaltılmasına ciddi katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Trafik akışını daha güvenli ve verimli hale getirmek için hız koridorları oluşturulacağını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Hız koridorlarında hız limitlerini düşürmeyip aksine artıracağız. Bunu yaptığımızda da anlık radar olmayacak. Mevcut hız limitleri üzerinde anlık değil, iki nokta arasındaki mesafe içinde ortalama hız tespitleri yapılarak dikkate alınacak. Bununla trafik kazalarında can ve mal kaybının önüne geçmek istiyoruz. Köprü ve otoban geçişlerinde olduğu gibi plaka tanıma sistemiyle araç ücretini elektronik ortamda tahsil eden, insan faktörünün olmadığı dijital bir sistem tasarladık. Teknolojiyi en üst seviyede verimli kullanarak insan kaynağı maliyeti de düşürmüş olacağız. Dolayısıyla mali açıdan ciddi tasarruf elde etmiş olacağız."

Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ise saha yatırımlarına kısa sürede başlanacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bir yılı aşkın yoğun çalışma ve fizibiliteler neticesinde vücuda getirdiğimiz projemiz ihale edildi. İhaleyi kazanan şirketle yakın zamanda sözleşme imzalanarak yatırım hazırlıklarına başlanacak. İsmet İnönü Bulvarı'ndan başlatacağımız projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Trafiğin akışını güvenli ve verimli hale getirmek için de altyapı tesisatlarının modernizasyonunda SASKİ, YEDAŞ, SAMGAZ, Süperonline, Türk Telekom gibi çok sayıdaki kurum ve kuruluşla eş zamanlı çalışma yapacağız."