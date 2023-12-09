İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0043
  • EURO
    31,2478
  • ALTIN
    1847.5
  • BIST100
    7728.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun Çarşamba Havalimanı 1 milyonu aşkın yolcu ağırladı
Güncel

Samsun Çarşamba Havalimanı 1 milyonu aşkın yolcu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verildi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Samsun Çarşamba Havalimanı 1 milyonu aşkın yolcu ağırladı
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 109 bin 238, dış hatlarda 8 bin 322 olmak üzere 117 bin 560 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Havalimanından kasımda iç hatlarda 1093, dış hatlarda ise 90 uçağın iniş kalkış yaptığı aktarılan açıklamada, "Uçuş sayısı 1083'e ulaştı. Yük trafiğinde ise kasım ayında 929 ton taşındı. Yılın 11 aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, 1 milyon 311 bin 484 yolcu, uçak trafiği 13 bin 599, yük trafiği ise 12 bin 710 ton olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.