Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 207, dış hatlarda 16 bin 676 olmak üzere 133 bin 883 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1321, dış hatlarda da 121 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise ekim ayında 1251 ton oldu.

Yılın 10 aylık döneminde yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698 olarak kayıtlara geçen Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bu dönemde 11 bin 978 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 12 bin 124 tona ulaştı.