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  • Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2024 yılında büyük artış: 1,2 milyon yolcuya hizmet sunuldu
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2024 yılında büyük artış: 1,2 milyon yolcuya hizmet sunuldu

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet sunulduğu açıklandı. Öte yandan bu dönemde 11 bin 978 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 12 bin 124 tona ulaştı.

AA12 Kasım 2024 Salı 21:16 - Güncelleme:
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2024 yılında büyük artış: 1,2 milyon yolcuya hizmet sunuldu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 207, dış hatlarda 16 bin 676 olmak üzere 133 bin 883 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1321, dış hatlarda da 121 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise ekim ayında 1251 ton oldu.

Yılın 10 aylık döneminde yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698 olarak kayıtlara geçen Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bu dönemde 11 bin 978 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 12 bin 124 tona ulaştı.

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