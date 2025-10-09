İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 9 ayda 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 187 bin 789 yolcuya hizmet sunuldu.

9 Ekim 2025 Perşembe 11:10
Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 9 ayda 1 milyondan fazla yolcu kullandı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği iç hatlarda 125 bin 428, dış hatlarda 19 bin 233 olmak üzere 144 bin 661 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1459, dış hatlarda ise 180 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise eylül ayında 1438 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 187 bin 789 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 12 bin 922 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 11 bin 166 tona ulaştı.

