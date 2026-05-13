Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Bazı bölümlerinde taşkınların oluştuğu derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yollarda su birikintileri oluştu.

Bölgede incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.

Öte yandan vatandaşlara ait özel iş makineleri de sahada temizlik çalışmalarına katılıyor.

Yağışın durmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler sel nedeniyle sürüklenen araçların tespitini yapmaya da başladı.



Vatandaşlar ise ev ve iş yerlerindeki su ve çamur birikintilerini temizliyor.

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

SAMSUN VALİLİĞİ: HAVZA'DAKİ SU TAŞKINLARINA İVEDİLİKLE MÜDAHALE EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, taşkınlara ivedilikle müdahale edildiğini, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI OLUŞAN SELDE HAFİF YARALANAN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

SELDE CAN PAZARI: SEL SULARINA KAPILAN ARACIN ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDU

Samsun'un Havza ilçesinde sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.