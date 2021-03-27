Samsun için çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

DHA 27 Mart 2021 Cumartesi 09:21 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:21

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il olarak açıklandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan kentle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'ne açılan bir kavşak görevi gördüğünü ifade eden Oruç, iller ve ilçeler arasındaki geçişin çok fazla olduğunu, bu hareketliliğin de kentte vaka sayını biraz daha artırmış olabileceğine dikkat çekti.

'KOMŞU İLLERLE SÜREKLİ BİR HAREKETLİLİK VAR'

Türkiye ile eş güdümlü olarak Samsun'da da dönem dönem artış ve azalışın olduğunu belirten Oruç, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'ne açılan bir kavşak durumunda, belki bu bizim için bir dezavantaj olabilir. Bu durum bazı konularda büyük bir avantaj olmasına rağmen koronavirüs konusunda dezavantaj. İl dışından gelen akrabalar, Samsun'da ailesi olup gelenler var. Samsun- Amasya, Samsun- Sinop, Samsun- Tokat, Samsun- Ordu arasında iller arası geçiş çok fazla, bu da vaka sayını biraz daha artırmış olabilir. Bununla beraber cenaze ve taziye evlerinin kalabalık olması, akraba arası ilişkiler, birlikte yemek yeme, birlikte oturma gibi durumların fazla olması Samsun için bir handikap. Ayrıca Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin merkezi konumunda ve en büyük il, yine ticaretin de en fazla olduğu bir nokta, o nedenle komşu illerle sürekli bir hareketlilik ve iletişim var. Bunların hepsini bir arada düşünerek ve bütüncül yaklaşarak, herkesin tedbirli olması gerekiyor. Seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararı Bilim Kurulu ve Bakanlığımız verecektir. Ama herkesin pandemiyle mücadele etmesi gerekiyor. Yani gerekmiyorsa seyahat etmemesi, markete gitmemesi, akrabasına gitmemesi gerekiyor. Bu şekilde olursa bunun üstesinden geliriz" diye konuştu.