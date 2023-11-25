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Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 4 ikametgah, 1 iş yeri ve 1 otoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet içime hazır, 10 adet kullanılmış sentetik ecza , 5 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet makas, 1 adet gazlı çakmak, 5 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 715 TL nakit para ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan malzemeler ele geçirdi. B.Y., A.E. ve Y.Y. gözaltına alındı. B.Y. ve A.E. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Y.Y. ise uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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