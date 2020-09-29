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Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'nda yer aldıkları ve örgütün 'mahrem imam'larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

AA29 Eylül 2020 Salı 12:38 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:38
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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