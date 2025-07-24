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Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konurken 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu
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Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Polis, kendilerini "banka müşteri temsilcisi" veya "genel müdürlük görevlisi" gibi tanıtan şüphelilerin, "Sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak" benzeri söylemlerle mağdurların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiğini tespit etti.

Mağdurlar adına kredi kullandırıldığı ya da ek hesap kullanmak suretiyle başka banka hesaplarına toplam 5 milyon 300 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Samsun merkez olmak üzere Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt'te belirlenen 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu, 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • dijital materyal
  • gözaltı işlemleri

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