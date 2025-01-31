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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı

Samsun merkezli 4 ilde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonları, sim kartları, tablet ve bilgisayarları ile akıllı saatlerine incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A.Ö. ve C.S. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler M.A.A., Ü.O., N.A. ve U.S. ise Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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