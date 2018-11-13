Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 12'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Samsun'da 7 kişi gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün kapatılan müzahir kurum çalışanı 6 şüpheli ile Canik ilçesinde görevli öğretmen gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu öne sürülen zanlılar emniyete götürüldü.