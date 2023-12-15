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Samsun narkotik ekipleri zehir tacirlerine fırsat vermiyor: 24 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Samsun narkotik ekipleri zehir tacirlerine fırsat vermiyor: 24 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda, uyuşturucu nitelikli 278 sentetik ecza hapı, 253 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 79 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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