İSTANBUL 25°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2023 Cumartesi / 26 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsun Valiliği: Bugün de denize girmeyin

Samsun Valiliği, rüzgarın etkili olduğu şehirde vatandaşlara “Bugün de denize girmeyin” uyarısında bulundu.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Samsun Valiliği: Bugün de denize girmeyin
ABONE OL

Son yıllardaki en çok boğulma vakalarının yaşandığı yaz sezonunu geçiren Samsun'da, valilik vatandaşları yine uyardı. Denize girilmemesi uyarısı yapan Samsun Valiliği, "Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

Valilik dün ve ondan önceki gün de fırtına dolayısıyla denize girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.