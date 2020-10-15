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Samsun ve Denizli'de terör operasyonu

Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:17
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Samsun ve Denizli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu şüphelilerden 4'ünün işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ş.M, S.C, H.K. ve V.A. tutuklandı. Diğer şüpheli H.K'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma kapsamında 2 gün önce Samsun'un Bafra ilçesinde 4, Denizli'nin Buldan ilçesinde de 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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