Samsun'a gelen depremzede çocukların yüzü ‘moral etkinliği' ile güldürülüyor

Haftanın 3 günü 12 anne 22 çocuk, psikolog ve sosyologlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte hem eğleniyor hem de depremin psikolojik etkilerini azaltma yolları konusunda bilgilendiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettiklerini, şehrimizdeki misafirlerimiz için de her konuda desteğe devam edeceklerini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarına devam ederken bir yandan da kente gelen afetzede vatandaşlar için özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ailelere Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde haftanın 3 günü 'moral etkinliği' düzenliyor. Her etkinliğe 12 anne, 22 çocuk psikolog ve sosyologlar katılıyor. Afetzede anne ve çocuklar görevliler eşliğinde hem eğleniyor hem de depremin psikolojik etkilerini azaltma yolları konusunda bilgilendiriliyor.

"DEPREMZEDE ANNE VE ÇOCUKLARI EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"



Çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, "Depremzede ailelerimiz bizim başımızın tacı. Elimizden gelen en güzel şekilde onları ağırlayacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve onları bu geçiş sürecinde yaşadıkları o psikolojik tramvayı azaltıcı altyapılar sunmak. Bu bağlamda Amisos Tepesi ve Millet Bahçesi'ndeki Aile Yaşam Merkezimiz ile Mavi Işıklar tesisimizi tamamen bu ailelerimize açtık. Burada hem kurslar alıyorlar hem de çocuklar için bir oyun alanı olarak kullanıyorlar. Hem de birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşme ortamı oluşuyor" dedi.

"İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIR"



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığında görevli Psikolog Asena Begüm Zengin, "Psikolojik açıdan yardımcı olabilmek için buradayız. Onlar bizim misafirimiz. Birlik ve beraberliğin iyileşmeyi daha hızlı sağladığına inandığımız için buradayız" diye konuştu.

"SAHİPLENİLDİĞİMİZİ HİSSETMEK ÇOK GÜZEL"



Deprem bölgesinden gelen annelerden Sabire Saka, "Sahiplenildiğimizi hissetmek çok güzel. Yalnız hissettirmediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın depremle ilgili söylemlerden uzaklaşması için bu tür etkinliklere çok ihtiyacımız var. Başka türlü normalleşebilmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

"TÜM İMKANLARIMIZLA AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"



Tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Deprem bölgesinde ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra kentimize gelen afetzede vatandaşlarımız için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek için yanlarındayız. Bu felaket özellikle çocuklarımızı çok etkiledi. Bu nedenle afetzede anne ve çocuklar için yeni bir çalışma başlattık. Düzenlediğimiz bu etkinlik ile afetzede anne ve çocuklar güzel bir gün geçirmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.