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Samsun'da 23 Nisan coşkusu: TCG Fatih Fırkateyni ile TCSG-87 gemisi yoğun ilgi gördü

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Fatih Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın TCSG-87 gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Samsun'da 23 Nisan coşkusu: TCG Fatih Fırkateyni ile TCSG-87 gemisi yoğun ilgi gördü
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TCG Fatih Fırkateyni Samsun Limanı'nda, TCSG-87 gemisini ise Atakum Tütün İskelesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyaret sırasında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG Dost Gemisi ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gözetiminde yaklaşık 40 şehit ve gazi çocuğu ile aileleri gemiyle seyre çıkarıldı. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında denizde marşlar söyleyerek eğlendi.

TCSG-87 gemisini anne ve babasıyla ziyaret eden Mina Karaköse, ilk kez bir askeri gemiye bindiğini ve silahların ilgisini çektiğini ifade ederek, "Geziden mutlu oldum, çok güzeldi. Büyüyünce pilot olmak istiyorum" diye konuştu.

Ersin Karaköse de ailesiyle ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, "Kızım milli değerlerimizi görsün diye getirdik. O da biz de mutlu olduk" dedi.

Gemiyi ziyaret etmek için sıra bekleyen 5. sınıf öğrencisi Fatih Baydar da heyecanlı olduğunu belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için buraya geldik. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Ailecek geldik, eğlenceli geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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