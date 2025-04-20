İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da 36 yaşındaki karısını silahla öldürdü! Cani koca saklandığı ahırda yakalandı
Güncel

Samsun'da 36 yaşındaki karısını silahla öldürdü! Cani koca saklandığı ahırda yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Samsun'da 36 yaşındaki karısını silahla öldürdü! Cani koca saklandığı ahırda yakalandı
ABONE OL

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı (36) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLI SAKLANDIĞI AHIRDA YAKALANDI

Ekiplerin, ısıya duyarlı dron destekli yürüttüğü çalışma neticesinde Emrah Akpınar, Atakum Cami Mahallesi'nde saklandığı ahırda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı.

  • boşanma aşaması
  • silahla cinayet
  • zanlı yakalandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.