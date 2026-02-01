İSTANBUL 8°C / 6°C
  Samsun'da 5 otomobil birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
Güncel

Samsun'da 5 otomobil birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

1 Şubat 2026 Pazar 21:10
Samsun'da 5 otomobil birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 52 DN 174 plakalı otomobil, 28 AEF 320 plakalı otomobil, 55 ADR 326 plakalı otomobil, 52 AGM 467 plakalı otomobil ile 55 AJP 314 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ordu istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

