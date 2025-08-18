Samsun'da acı son: İki arkadaşın keyfi facia ile bitti

Samsun'un Atakum ilçesinde girdikleri denizde arkadaşı boğulan ve kendisi de kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'dan arkadaşlarıyla Samsun'a gelen ve dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Salih Samet Kiraz'ı arama çalışmaları tamamlandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde yürüttüğü arama kurtarma çalışmasında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Çobanlı İskelesi'nin yaklaşık 100 metre açığında Kiraz'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan 2'si dün Çobanlı İskelesi'nde sabahın erken saatlerinde denize girmiş, suda kaybolan iki arkadaştan Haşim Arıcı'nın (18) cansız bedenini aynı gün cankurtaranlar sudan çıkarmıştı.