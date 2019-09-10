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Samsun'da aile katliamını polis önledi

Samsun'da boşandığı karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alan bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ö.(46), yanında 7 yaşındaki oğlu ile birlikte, boşandığı eşi Özgecan Y.'nin (27) evine gitti. Genç kadının boşandığı eşine kapıyı açmaması üzerine iddiaya göre Şahin Ö., tabancasını 7 yaşındaki oğlunun kafasına dayayarak boşandığı eşinin evin kapısını açmasını sağladı ve içeri girip hem eşini hem de 7 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını silahlı rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri kısa sürede olayın meydana geldiği 5. kattaki dairenin önüne geldi. Polis ekipleri evin içinde bir el silah sesi duymaları üzerine silahlarını çekerek evin kapısını kırıp içeri girerek elinde silah bulunan ve eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Şahin Ö.'ye tabancayla ateş açarak etkisiz hale getirdiler. Sağ dizinden ve sol elinden yaralanan Şahin Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, Şahin Ö.'nün üzerinde yapılan aramada ise 1 kutu mermi elde edildi. Şahin Ö.'nün daha önce tapuda memur olarak çalıştığı, eşini bıçakladığı, bu yüzden cezaevine girip çıktığı ve memurluktan ihraç edildiği ileri sürüldü. Özgecan Y.'nin şuan 2 yaşında olan kızına hamileyken eşinden boşandığı öğrenildi. 
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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