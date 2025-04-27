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  • Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan... 3 can kaybı, 1 yaralı
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Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan... 3 can kaybı, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. Kayan enkazın altında kalan 4 kişilik aileden anne yaralı olarak kurtarılırken baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 23:50 - Güncelleme:
Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan... 3 can kaybı, 1 yaralı
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Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını vurgulayan Vali Tavlı, "Yaralımızı hastaneye ulaştırdık, hayati tehlikesi bulunmuyor. Toprak kaymasının altında kalan 3 vatandaşımızı kurtarma çalışması devam ediyor." dedi.

Tavlı, olay yerinde AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık, polis, jandarma ekibinin çalışmaya katıldığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda diğer vatandaşlarımızı da bulundukları yerden çıkarmayı düşünüyoruz. Yani 1 kişiyi kurtardık, 3 kişinin toprak altında ve otomobilin içinde olduğunu düşünüyoruz. Şu an onları kurtarmayı uğraşıyoruz. Bir aile, anne kurtarıldı, diğerlerini kurtarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, arama kurtarma çalışmaları sonucunda baba ve iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

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