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Güncel

Samsun'da apartmanda yangın paniği: 1'i çocuk 3 kişi etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Samsun'da apartmanda yangın paniği: 1'i çocuk 3 kişi etkilendi
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Mevlana Mahallesi 401. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı Y.K'nin (37) dairesinden çıkan duman kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGINDAN 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ETKİLENDİ

Üçüncü katta oturan aynı aileden M.C. (51), S.C. (45) ve K.C. (11) dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeYangının çıkış nedeni araştırılıyor.leri tedavi altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeleri tedavi altına alındı.

Ekipler, güvenlik önlemi amacıyla apartmanı tamamen tahliye ederken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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