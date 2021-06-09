Samsun'da ATM'ye taşlı saldırı gerçekleşti

DHA 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:41

Olay, saat 03.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. İki farklı banka şubesinin alarmı çalınca, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bankalardan birinin camında, diğerinin ise ATM'sinde maddi hasar meydana geldiğini gördü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Ö.U. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ö.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Taşlı saldırı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.