Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mehmet Ö. (35) yönetimindeki 46 AGC 201 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Dereköy Mahallesi Erenköy mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada otomobilde bulunan Zeliha Ö. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Ö. ise ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.