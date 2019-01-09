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Samsun'da batan gemiden kurtarılanlar yaşadıklarını anlattı

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan aşçı Tetiana Budko ile gemici Oleh Herashchenko, yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.

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Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan 7 denizcinin tedavileri, Medicana Samsun Hastanesinde sürüyor.

Kurtarılan gemi personelinden aşçı Budko ile gemici Herashchenko, yaşadıklarını korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

Budko, kısa süre önce gemide aşçı olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Olay günü kötü hava şartları nedeniyle oluşan dalgaların vurmasıyla geminin ikiye ayrıldığını ve çok kısa sürede battığını belirten Budko, "Olay sırasında odamdaydım. Sesleri duyunca yukarı çıktım. Herkesin gemiden atlamak için hazırlandığını gördüm. Hemen odama dönüp termal kıyafetler ile can yeleğini aldım. Vakit çok azdı. Kıyafetlerimizi giyip suya atladık." dedi.

Hayatta kalabilmek için mücadele ettiğini dile getiren Budko, "Sudayken yaşamak için dua ettim. Hayatta kalabilmek için elimden geleni yaptım. Gemi beş dakika olmadan battı. Gemi mürettebatı birbirine yardım etti. Yaklaşık 2,5 saat suda kaldım. Tam hatırlamıyorum. Çok mücadele ettik ve üşüdük. Daha sonra bizi kurtarmak için helikopter geldi. Çok sevindik helikopteri görünce. Bizi kurtaran ekibe ve herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gemi su almaya başladığında büyük korku yaşadığını, öleceğini düşündüğünü anlatan Budko, "Çok korktum. Hiç şansımız yoktu. Böyle bir kazadan kurtulmam büyük şans. Ölen arkadaşlarım için çok üzgünüm. Çok korkunç. Benim yanımda iki kişi soğuktan donmuştu. Çocukları vardı onların da. Ailelerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Budko, ilgi ve desteklerinden dolayı konsolosluk ile Karadeniz Ukraynalılar Derneği yetkililerine teşekkür etti.

"Bizi kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attılar"
Herashchenko da hayatta olduğu için mutlu olduğunu ancak arkadaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu aktardı.

Kendilerini kurtarmak için mücadele eden herkese çok teşekkür eden Herashchenko, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kurtulma şansımız çok azdı ama bizi kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Profesyonelce çalıştılar. Hastaneye de çok teşekkür ediyoruz. Hizmetler çok kaliteli. Bize destek olan, yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz kendimizi burada iyi hissediyoruz. Burada kendimizi yabancı ülkede gibi hissetmiyoruz."

Şirket temsilcisi avukat Özgür Yaman ise kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, acılarını derinden paylaştıklarını belirtti.

Sağ kurtulan mürettebat ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yaman, "Henüz bulunamayan iki personelin de bir an önce bulunabilmesini umuyoruz. Vefat edenlerin naaşlarının ailelerine teslimi ve sağ kurtulanların tedavileri sonrasında ülkelerine dönebilmesi konusunda işlemlerimiz hızla devam etmektedir. Göstermiş oldukları gayretler için başta Sahil Güvenlik olmak üzere ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden önceki sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda geminin 13 kişilik mürettebatından 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. 

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