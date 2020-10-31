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Samsun'da bıçaklı saldırgan paniği

Samsun'da Anıtpark'ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:05
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Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark’ta saat 08.40’ta meydana geldi. Bir şahıs parktan geçen vatandaşlara rastgele hakaret etti. Belinde bulunan ekmek bıçağını teşhir ederek insanları tehdit etti. Bıçak sallayarak parkta tehlike saçan saldırgan, çevredekilerin tepkisini çekti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Genel ekipler şahsı yakalayarak üst aramasını gerçekleştirdi. Şahsı gözaltına alan ekipler polis aracına bindirerek Gazi Polis Merkezi’ne götürdü. Kimliği belirsiz şahsın bir uyarı levhasına bıçakla zarar verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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