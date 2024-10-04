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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Koşu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren 45 yaşındaki Murat Arslan, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan balıkçılar, Arslan'ın denizde çırpındığını fark ederek hemen müdahale etti.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
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Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Koşu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Murat Arslan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arslan'ın çırpındığını fark eden teknedeki balıkçılar, o noktaya yöneldi. Balıkçılar tarafından denizden çıkarılan Arslan'a, ilk müdahale teknede yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi.

DURUMU İYİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ve kontrol yapan sağlık ekipleri, Arslan'ın durumunun iyi olduğunu belirtip, bölgeden ayrıldı.

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