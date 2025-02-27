Samsun'da CİMER toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelen eğitimciler, kentte tüm kamu kurumlarında görevli CİMER kullanıcılarına yönelik toplantı düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki toplantıda, CİMER başvurularının kapsamı ve temel ilkeleri, kurum ve kuruluşların sorumlulukları, başvuru usul ve esasları, müracaatların değerlendirilmesi ve cevaplanması konularında bilgi aktarıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, CİMER'in 2006 yılında Başbakanlık İletişim Merkezi olarak kurulduğunu anımsattı.

Çavuş, merkezin adının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte CİMER olarak değiştiğini belirterek, "Halkımız CİMER'e büyük bir ilgi ve iltifat gösterdi. Her derdini, sorununu, talebini, isteğini, şikayetini bu kurama bildirdi." dedi.

CİMER'in önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Çavuş, şunları kaydetti:

"Bu da devlet ile vatandaş arasında güçlü diyalog köprüsünün oluşmasına neden oldu. Artık devlet ve vatandaş arasında çok güçlü bir diyalog köprüsü var. Bilgi Edinme Dilekçe Kanunu gibi kanunların da etkisiyle halk, sorunlarını en kısa sürede elektronik ortamda devlete iletebiliyor ve devlet bu sorunları çözebilmek için elindeki güçlerle hareket ediyor. CİMER şu an dünyada en büyük kamu iletişim kurumu. Sosyal medya kuruluşları var, büyük iletişim grupları var ama kamunun elindeki dünyadaki en büyük iletişim bu. CİMER şu demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık her köyündeki vatandaşın talebini bizzat biliyor, aracı kullanmadan."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı da CİMER'in vatandaş odaklı hizmet verdiğini söyledi.

Ayrancı, eğitim ve bilgilendirme toplantısıyla, CİMER sisteminde Türkiye genelinde uygulamada birlikteliğin sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Sistemin daha etkin, hatasız ve sağlıklı işlemesi, sisteme yeni tanımlanan personelin bilgilendirilmesi, var olan personelin bilgilerinin güncellenmesi, sistemde oluşabilecek hata ve aksaklıkların önüne geçilmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

CİMER'in devlet ve millet arasında en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olduğunu anlatan Ayrancı, "Bu sebeple vatandaşlar CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, yönetime katılmanın bir aracı olarak görmektedir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, CİMER tanıtım videosu ve eğitimcilerin sunumlarıyla devam etti.