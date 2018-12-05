Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu bir kişi yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu K.A.H. gözaltına alındı. Dijital materyallerine el konulan şüpheli, emniyete götürüldü.
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