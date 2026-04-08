Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları somut sonuç verdi. Jandarma Terörle Mücadele ekipleri, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 yabancı uyruklu şüpheliyi adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
JANDARMA'DAN DEAŞ'IN FAALİYETLERİNİ DEŞİFRE OPERASYONU
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ve Irak uyruklu S.M.S.A.H. (39) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.