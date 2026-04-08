  • Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
Güncel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Suriye uyruklu ve Irak uyruklu 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları somut sonuç verdi. Jandarma Terörle Mücadele ekipleri, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 yabancı uyruklu şüpheliyi adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

JANDARMA'DAN DEAŞ'IN FAALİYETLERİNİ DEŞİFRE OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ve Irak uyruklu S.M.S.A.H. (39) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

  • DEAŞ operasyonu
  • Samsun terör
  • jandarma operasyonu
  • DEAŞ gözaltı
  • terörle mücadele

