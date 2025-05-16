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Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

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Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABERİN VİDEOSU

  • samsun
  • 19 mayıs mahallesi
  • okan doğan

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Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

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