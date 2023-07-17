Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde 15 Temmuz'da ikiz kardeşi ve akrabaları ile girdiği denizde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Altındal'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri denizde, diğer ekipler de sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

Altındal'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde 15 Temmuz'da aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) kardeşler denizde kaybolmuştu.

Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan İncilay Altındal, Elif Nur ve Oğuzhan Topçu hastaneye kaldırılmıştı.

İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kayalıklarda bulunan 12 yaşındaki Ahmet Altındal'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Altındal'ın cenazesi, yarın cenaze namazının ardından defnedilecek.